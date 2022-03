Juventus, fuoco e fiamme su Allegri: “Dovrebbero licenziarlo, non possono”

La Juventus vince ancora, ma Massimiliano Allegri è sempre nel mirino: critiche furibonde al tecnico bianconero

Nonostante i tre punti in più in classifica, dopo la vittoria contro lo Spezia, non mancano le discussioni sulla prestazione della Juventus. Bianconeri avanti nel primo tempo con la rete di Morata, ma che nella ripresa hanno di fatto soltanto subito l’iniziativa ospite, rischiando per di più di subire più volte la rete del pareggio.

L’1-0 è comunque utile per consolidare il quarto posto, mettere nel mirino la terza posizione del Napoli e, matematica alla mano, sperare in qualche passo falso di Milan e Inter per riaprire definitivamente il discorso scudetto. Le polemiche su Massimiliano Allegri, però, non mancano. Ancora una volta il tecnico livornese non incanta (eufemismo) per proposta di gioco e lascia anche perplessi per alcune scelte.

Juventus, Damascelli contro Allegri: “Strilli e lamentele ridicole, ma non possono mandarlo via”

Il giornalista Tony Damascelli, a ‘Radio Radio’, spara letteralmente a zero sull’allenatore dei piemontesi. “Non ci sono dubbi sul fatto che si possa giocare male e vincere. Ma si dice che la Juventus ha nove assenze, eppure quando gli assenti c’erano non è che cambiasse molto – ha spiegato – Si continuano a vedere gli stessi errori da parte di Rabiot e altri soliti noti, è una squadra impiegatizia, pochi si prendono le responsabilità e passano spesso all’indietro. Se Cuadrado non si inventa qualcosa, si vede ben poco. E’ una noia mortale, anche se i film noiosi a volte vincono gli Oscar. Allegri che strilla e chiede calma è una cosa abbastanza ridicola, cosa strilli? Il problema è che non puoi mandarlo via, altrimenti gli costa lo stesso nove milioni di ingaggio. Ora vediamo col Villarreal come va a finire, mica è detto che ce la si faccia. In questo finale di stagione non avere giocatori come McKennie e Chiesa pesa tantissimo. L’allenatore conta molto in questi frangenti, si è lamentato che la squadra era stanca, ma quanti cambi ha fatto? Due. Perché porti i ragazzini in panchina se poi non li fai entrare con lo Spezia? Il cambio di Vlahovic negli ultimi cinque minuti dovete spiegarmi cosa significa. Di sicuro la Juventus dovrebbe licenziare il preparatore atletico. Forse, dovrebbe licenziare anche Allegri…”.