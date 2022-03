Continua a tenere banco la vicenda di stretta attualità relativa ai conflitti Russia-Ucraina ed in un momento così delicato arriva una notizia da Dublino

Momento delicato per il mondo che al netto della pandemia sta vivendo un periodo di guerra sull’asse Russia-Ucraina. I conflitti tengono banco ormai da qualche tempo e la situazione ha già portato ad evidenti conseguenze in tutto il mondo ed in diversi ambiti.

A tal proposito l’ambasciata russa ha accusato il governo irlandese di aver violato il diritto internazionale in seguito ad un incidente che ha visto coinvolto un grosso camion. Il veicolo infatti si è schiantato contro i cancelli della stessa ambasciata in quel di Dublino. A darne la notizia è la stessa polizia irlandese secondo cui è stata avviata in seguito al danneggiamento della proprietà. L’uomo alla guida è stato arrestato per danni e rimane in custodia dopo l’incidente a Orwell Road, nel sud di Dublino. Stando a quanto sottolineato dalla giornalista Kim Willsher, l’autista all’arresto avrebbe detto: “Ho fatto la mia parte”.

In una dichiarazione, una portavoce dell’ambasciata russa ha dichiarato: “L’incidente è avvenuto alla presenza degli ufficiali del Garda, che sono rimasti inattivi”. Nella dichiarazione dell’ambasciata si legge inoltre: “L’ambasciata condanna fermamente questo atto criminale di follia diretto contro una missione diplomatica pacifica. Considera questo incidente come una chiara e palese violazione dell’articolo 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. È in contatto con il Dipartimento degli affari esteri d’Irlanda, chiedendo che le autorità irlandesi adottino misure globali per garantire il sicurezza del proprio personale e dei suoi familiari”.