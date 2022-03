Rompe con l’allenatore, addio inevitabile | Juventus a una svolta

L’attaccante rompe con l’allenatore ed è pronto a chiedere la cessione: il suo futuro potrebbe essere alla Juventus

Stanco delle troppe panchine, va allo scontro con l’allenatore ed è pronto a chiedere la cessione. Nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus che dopo Vlahovic ha la necessità per la prossima stagione di andare a caccia di altri attaccanti.

In casa bianconera, infatti, nel reparto avanzato i punti interrogativi sono molteplici. Dybala, ad esempio, non conosce ancora quel che accadrà con il contratto in scadenza, con l’incontro tra il suo agente e la dirigenza previsto nei prossimi giorni. Stessa incertezza riguarda anche il riscatto di Alvaro Morata: lo spagnolo ha beneficiato dell’arrivo di Vlahovic, ma i 35 milioni stabiliti a suo tempo con l’Atletico devono essere ridiscussioni per farlo restare a Torino.

Una situazione che, unita alla richiesta di Allegri di avere un vice Vlahovic, spinge la dirigenza a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante. Ed ecco allora tornare di moda un calciatore a lungo accostato ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Milik rompe con il Sampaoli

Arek Milik potrebbe tornare ad essere un obiettivo della Juventus in estate. E’ il polacco l’attaccante ad aver rotto con il suo allenatore, Jorge Sampaoli. Come riferisce ‘RMC’, l’ex Napoli è stanco delle troppe panchine degli ultimi tempi e non ha mandato giù alcune dichiarazioni del suo tecnico. In particolare il cileno ha detto apertamente di preferire Payet come falso nove a Milik.

Così il 28enne di Tychy ha fatto la spola tra campo e panchina, una situazione che non gradisce perché gli impedirebbe di tornare in piena forma dopo l’infortunio di inizio stagione. Ecco perché il polacco avrebbe preso una decisione: chiedere alla società di essere ceduto nel caso in cui arrivasse la conferma di Jorge Sampaoli. Una situazione che potrebbe allettare la Juventus.

L’attaccante ex Napoli in passato è stato vicino a vestire la maglia bianconera e quest’estate potrebbe essere quella giusta. Il suo profilo è ideale per essere inserito nell’attacco di Allegri visto che, oltre a poter sostituire Vlahovic, avrebbe le caratteristiche giuste anche per convivere con il serbo.