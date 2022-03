Crisi e addio al Manchester United | La Serie A riaccoglie il campione

Il Manchester United si prepara all’ennesima rivoluzione. Tanti i calciatori pronti a salutare i Red Devils: ecco chi può arrivare in Serie A

Il Manchester United ha perso malamente il derby contro il City. Un 4 a 1, targato de Bruyne-Mahrez, che dice addirittura poco del dominio della squadra di Guardiola. I Citizens hanno così rafforzato il primato in classifica, con il Liverpool che resta distante sei lunghezze ma con una partita in meno.

I Red Devils, perdendo, invece, rischiano di allontanarsi dal quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League, occupato dall’Arsenal, distante un solo punto. I Gunners, però, hanno ben tre partite in meno.

Per il Manchester United, che anche l’estate scorsa non ha badato a spese, si preannuncia l’ennesima stagione fallimentare, che dovrebbe portare ad una nuova rivoluzione.

I calciatori, che in estate potrebbero dire addio ai Red Devils sono davvero parecchi. I rumors attorno a Cristiano Ronaldo si stanno facendo sempre più insistenti. Ieri il portoghese non ha giocato il derby, per un presunto guaio fisico, e al termine del campionato potrebbe cambiare aria qualora non arrivasse l’accesso in Champions League. L’ex Juventus non è l’unico intenzionato a fare le valigie. Pronti a salutare anche Pogba, Rashford e Cavani.

Sondaggio CM.IT | Addio al Manchester United: il prescelto per la Serie A

Ai nostri utenti Telegram, abbiamo chiesto su chi dovrebbero puntare i top club di Serie A dei calciatori in uscita dei Red Devils. Davvero pochi dubbi in merito: a stravincere è stato Pogba.

Il francese, da tempo nel mirino della Juventus, pronta a mettere sul piatto un ricco contratto da nove milioni di euro netti a stagione, ha raccolto il 56% dei voti.

Molto più staccati gli altri tre, con Cristiano Ronaldo, che si fa battere anche da Rashford. Il portoghese, infatti, si è fermato al 12%, e l’inglese al 27. Davvero in pochissimi, invece, punterebbero sul Matador, che non è andato oltre il 5%. Per l’uruguaino è pronta certamente una nuova avventura, molto probabilmente in Sudamerica.