Resa dei conti per Dybala, ma la Juventus ha già l’erede

Giorni decisivi per il futuro di Dybala, in casa Juventus si ragiona su un rinnovo in salita: nei pensieri dei bianconeri c’è il sostituto

La Juventus prosegue nella sua risalita in classifica e dopo la vittoria con lo Spezia può iniziare a mettere nel mirino la terza posizione, avendo guadagnato tre punti sul Napoli. A piccoli passi, la squadra di Allegri avanza e consolida la sua posizione in zona Champions, pensando, chissà, anche a qualcosa di più. Le prossime gare diranno quali saranno, realisticamente, gli obiettivi da qui a fine stagione.

Si apre oggi, intanto, una settimana importante, quella che potrebbe dire la verità definitiva sul futuro di Paulo Dybala. E’ il momento di mettere definitivamente le carte sul tavolo per quanto riguarda l’argentino, con un contratto in scadenza e un rinnovo che si fa sempre più complicato. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus presenterà all’agente di Dybala un’offerta al ribasso e l’Inter, ma non solo, è in agguato. Antun dovrebbe incontrare, stando alle ultime notizie, la dirigenza bianconera nella giornata di giovedì. A quel punto, lo scenario potrebbe farsi più chiaro. Nessuna ipotesi può essere esclusa, ma è naturale sia che l’argentino inizi a guardarsi intorno, sia che lo faccia la stessa Juventus, che avrebbe già il nome del suo sostituto.

Calciomercato Juventus, Raspadori per il dopo Dybala

Piace sempre di più Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo è in un vero e proprio momento di grazia e ieri con il Venezia ha realizzato la sua rete numero 9 in questa stagione. Secondo ‘Tuttosport’, il suo nome cresce nella considerazione dei piani alti juventini, che stanno lavorando sottotraccia per un eventuale acquisto estivo. Di sicuro, gli emiliani se ne priverebbero solo per una cifra importante, ma la pista è da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane.