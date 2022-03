Gol e spettacolo nel primo tempo di Venezia-Sassuolo, ma tutti gli occhi e i commenti sono per le decisioni dell’arbitro Pairetto

Primi tempi in Serie A che regalano gol, emozioni, spettacolo ma anche parecchie polemiche. Fiorentina-Verona sono sull’1-1, Bologna-Torino sullo 0-0 e Venezia-Sassuolo addirittura sull’1-3. In particolare il matche del ‘Penzo’ riveste un’importanza enorme nella corsa per la salvezza. La squadra di Zanetti è penultima e deve approfittare del ko del Cagliari per recuperare qualche punto.

Invece il Sassuolo comanda e domina la partita in casa del Venezia e va al riposo sul risultato di 3-1 con tante occasioni ma con la squadra di casa che ha parecchio da recriminare visti i due rigori assegnati contro dall’arbitro Luca Pairetto. Il primo per fallo di mano di Aramu, il secondo per fallo di Romero in uscita su Berardi. A scatenare in particolare la rabbia arancioneroverde è proprio il secondo, con il pallone irraggiungibile e l’incrocio nella corsa tra il portiere argentino e l’attaccante del Sassuolo. Per Pairetto, però, nessun dubbio. Un rigore che lascia qualche perplessità anche e soprattutto ai tifosi e agli appassionati, scatenati sui social anche ricordando qualche altro episodio nel corso del campionato.

Venezia-Sassuolo, social contro Pairetto: “Rigore su Berardi surreale. Va cacciato”

E su Twitter scatta la polemica con un commento più duro dell’altro nei confronti di Pairetto, con un cognome che di certo non lo aiuta agli occhi dei tifosi: “Non va fermato, va cacciato”, “Ogni giornata che passa gli arbitri italiani mi confermano la loro più totale mediocrità. Pairetto fischia un rigore su Berardi surreale”, “Pairetto arbitro incompetente, il più scarso al mondo, arbitra solo per il nome che porta, concesso al Sassuolo il più assurdo dei rigori”, “Mamma mia Pairetto che arbitro scandaloso”. Il tono e il contenuto dei messaggi è sempre lo stesso: “Pairetto uno degli arbitri più scarsi del globo. Ma fermarlo per sempre per i disastri che combina? Due rigori inventati contro il Venezia”, “Pairetto imbarazzante. Rigore scandaloso“, “Uno uno più scarso di Pairetto l’ho visto solo nella stagione 1990/91 nel campionato di Interregionale”.

Praticamente per tutti il direttore di gara di Torino non è in grado di arbitrare in Serie A: “Togliete il fischietto a Pairetto. Che rigore ha visto? Mandatelo in pensione”, “Pairetto ridicolo per una lega di incompetenza totale”, “Pairetto ha appena concesso al Sassuolo un rigore che nemmeno in terza categoria chiamano”, “Pairetto disastroso a Venezia. Il secondo rigore per il Sassuolo completamente inesistente”, “Pairetto è imbarazzante, ogni partita una dozzina di errori da principiante”.

