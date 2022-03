Juventus-Spezia: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A. Morata consegna tre punti preziosi alla squadra di Allegri

Juventus ancora di corto muso, come piace a Massimiliano Allegri. I bianconeri non la chiudono e nel finale rischiano contro lo Spezia, però basta la zampata di Alvaro Morata per portare a casa i tre punti e continuare la rincorsa in campionato.

Lo spagnolo è glaciale davanti a Provedel, capitalizzando al meglio lo spunto di Locatelli. Vlahovic non incide, male Rabiot a centrocampo. Verde impensierisce la difesa bianconera che però regge grazie anche ai riflessi di Szczesny. Fantasma Manaj, Cuadrado jolly prezioso nello scacchiere di Allegri.

Le pagelle di Juventus-Spezia: Vlahovic non punge, Verde ispirato

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Giasy lo grazia ad inizio ripresa. Nel finale riflessi pronti nel chiudere lo specchio su Agudelo.

Danilo 6 – Torna terzino e gioca una gara attenta, senza macchie.

Rugani 6,5 – Rientra in campo dopo l’infortunio: risponde presente senza tremare. Sveglio nel far ripartire subito l’azione sul rinvio sbagliato di Provedel in occasione dell’1-0 di Morata.

De ligt 6,5 – Solita sicurezza dietro, non fa respirare Manaj. Sempre in anticipo: leader del pacchetto arretrato della ‘Vecchia Signora’. Solo una piccola disattenzione nel finale sul tiro alto di Bastoni.

Pellegrini 5,5 – Balbetta sulla corsia di sinistra. Soffre Verde quando lo punta e non spinge come dovrebbe in proiezione offensiva (63′ Bernardeschi 5.5 – Si fa subito ammonire al rientro: era diffidato, salterà la trasferta contro la Sampdoria).

Locatelli 6,5 – Primo tempo da protagonista: rifinisce l’assist per Morata e arriva sempre prima degli avversari sul pallone. Lucido in fase di costruzione e solita intelligenza in fase di non possesso. Stanco nell’ultima mezz’ora, quando abbassa un po’ il ritmo.

Arthur 6 – Parte maluccio, dove pasticcia molto nel costruire. Sale di tono in corso d’opera e regala un pallone d’oro sul raddoppio sfiorato da Cuadrado. Sfiora la rete, tirando addosso a Locatelli da posizione favorevole.

Rabiot 5 – Va a corrente alternata: quasi frenato quando ha lo spazio per galoppare e incidere. Troppo molle nel convulso finale dove perde diversi palloni.

Cuadrado 6,5 – Sprinta e va vicino al 2-0 prima dell’intervallo. Parte nel tridente, finisce da laterale basso, dove soffre un po’ le incursioni dello Spezia. Jolly comunque sempre preziosissimo per le alchimie allegriane.

Vlahovic 5,5 – Partita non brillantissima, di lotta e lavoro sporco per i compagni. Non trova la via della rete, anche se partecipa al blitz che porta Morata alla marcatura del vantaggio (85′ Kean SV).

Morata 7 – Rompe il digiuno, sbloccandosi in campionato dopo due mesi e mezzo. Glaciale davanti a Provedel: nono centro stagionale, pesantissimo per la rincorsa Champions della Juve e chissà per il ‘sogno’ scudetto.

All. Allegri 6 – Ancora di corto muso. Bada al sodo, soffrendo un po’ troppo nella ripresa la spinta dello Spezia. Juve pratica e poco spettacolare, come sempre: la scalata in campionato però continua e la fiammella scudetto rimane accesa.

SPEZIA

Provedel 5,5 – Regala il pallone alla Juve dal quale scaturisce il vantaggio di Morata. Si riscatta parzialmente su Cuadrado.

Ferrer 5,5 – Distratto sul gol bianconero. Non affonda in fase offensiva.

Erlic 5,5 – Troppo distante da Vlahovic sul guizzo di Morata. Patisce i movimenti degli avanti di Allegri.

Nikolaou 6 – Arcigno e determinato: il migliore del pacchetto arretrato.

Reca 5,5 – Cuadrado lo mette alle strette sul binario mancino dei liguri. Sbaglia diversi crosso quando si proietta nella metà campo avversaria.

Maggiore 6 – Quantità in mezzo: dà solidità e cerca di verticalizzare la manovra.

Bastoni 6 – Tocca diversi palloni, è un punto di riferimento costante per i compagni. Si destreggia bene in entrambe le fasi, anche se alle volte soffre gli inserimenti di Locatelli (76′ Bourabia SV).

Verde 6,5 – Prova qualche accelerazione ma è fumoso nella prima frazione. Più frizzante e ispirato nella ripresa: con le sue intuizioni prova a scardinare il muro bianconero.

Agudelo 5,5 – Qualche spunto sulla trequarti: nel finale ha la palla buona ma la spreca, facendosi murare da Szczesny.

Giasy 5 -Fatica a giocare a tutta fascia, soprattutto quando gli parte Cuadrado. Dalle parti di Szczesny non riesce a pungere come all’andata e colpisce troppo debolmente di testa, sprecando una ghiotta chance per il pari.

Manaj 4,5 – Impalpabile al centro dell’attacco ligure. De Ligt lo sovrasta e l’ex Barcellona non riesce mai a trovare il pertugio giusto per calciare a rete (76′ Kovalenko SV).

All. Thiago Motta 5,5 – Lo Spezia non punge mai nel primo tempo, nonostante un buon giro palla. Squadra più propositiva nella ripresa, con Giasy e Agudelo che sfiorano un pareggio che sarebbe valso oro per la classifica degli spezzini.

Arbitro: Fourneau 5,5 – Spezzetta il gioco e fa arrabbiare entrambe le squadre. Anche qualche giallo sembra di troppo.

TABELLINO

JUVENTUS-SPEZIA 1-0

21′ Morata

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini (63′ Bernardeschi); Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic (85′ Kean), Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, Miretti, Soulé, Aké. Allenatore: Massimiliano Allegri

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bastoni (76′ Bourabia); Verde, Agudelo, Giasy; Manaj (76′ Kovalenko). A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Pogdoreanu, Nguiamba, Antiste, Strelec, Sher. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Fourneau (sez. Roma)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Erlic (S), Vlahovic (J), Thiago Motta (S, dalla panchina), Pellegrini (J), Bernardeschi (J), Bourabia (S)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 4′; spettatori 26.475