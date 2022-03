Serata di follia in Messico, nel match tra Queretaro e Atlas dove è scoppiata una rissa feroce sugli spalti e poi in campo: diversi i feriti

Scene forti quelle a cui si è assistito in Messico nella serata di ieri durante la partita tra Queretaro e Atlas, campionato messicano. Un match che fino all’ora di gioco stava filando liscio senza problemi, con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Poco prima del 60′, però, alcuni tifosi del Queretaro hanno cominciato alcune scaramucce tra di loro, sfociando anche in direzione della parte dei tifosi ospiti dell’Atlas. In pochi minuti, però, quando tutto sembrava essersi placato, è scoppiata la rissa tra le due ‘fazioni’.

Subito la situazione è precipitata, con le due tifoserie che hanno dato inizio a degli scontri feroci, sugli spalti e poi improvvisamente anche sul terreno di gioco. Come racconta ‘ESPN’, i calciatori si sono rifugiati negli spogliatoi mentre anche le famiglie cercavano di mettersi in salvo. Ma intanto la ‘guerriglia’ impazzava e in alcuni video circolati sul web ci sono scene di uomini a terra picchiati e insanguinati. Gli scontri si sono poi allargati in diverse zone dello stadio, in campo come nei corridoi, e poi anche fuori dall’impianto. È stato assalito anche il pullman dei tifosi dell’Atlas in trasferta, preso a sassate.

Terrore in Messico, scontri tra tifosi di Queretaro e Atlas | Ci sono 22 feriti

Scene di paura e terrore al ‘Corregidora’, che ha portato anche conseguenze importanti con diversi feriti. A rendere noto il bollettino è stata la Protezione Civile: “Dopo gli eventi registrati questo sabato allo stadio Corregidora, il Cepc comunica che finora non ci sono segnalazioni di persone decedute, ma di 22 feriti, 9 dei quali trasferiti al Policlinico e di questi due erano in gravi condizioni”. Smentite, per fortuna, le indiscrezioni circolate in nottata a proposito di alcune vittime. “Il resto è stabile – prosegue la Protezione Civile -. Va notato che tutti i feriti sono maschi, e finora è stato confermato che quattro sono dello stato di Jalisco”. La partita è stata ovviamente sospesa, così come tutto il resto della giornata di campionato.

Una serata di follia totale, con molti degli spettatori che – secondo ‘ESPN’ – hanno anche aiutato il personale sanitario – che era in numero molto basso – a curare i feriti. Lo stesso addetto stampa del Queretaro ha dichiarato: “Abbiamo cercato di portare via le persone e metterle in salvo, per ora non ci sono segnalazioni su quacosa di grave. Le squadre erano negli spogliatoi e non potevano uscire”. La Liga MX ha imposto il silenzio stampa ai due club sui fatti, fino a quando non sarà fatta ulteriore chiarezza. In alcuni video le testimonianze dei tifosi, che addirittura raccontano di essere stati colpiti anche dalla polizia.