Problemi in vista della Champions, ginocchio ko: salta anche Juventus-Villarreal

Brutte notizie sul fronte infortuni ed in vista anche della gara di ritorno di Champions League tra Juventus e Villarreal. L’infermeria si riempie

Un occhio al campionato e l’altro alla Champions per la Juventus, che questo pomeriggio alle ore 18 ospiterà a Torino lo Spezia di Thiago Motta in un match da vincere per coltivare le ambizioni di restare tra le prime quattro.

Obiettivo da non fallire per i bianconeri di Massimiliano Allegri che la settimana prossima avranno poi la Sampdoria in campionato ancora prima di un salto proprio in Champions League nella decisiva sfida contro il Villarreal di ritorno da dentro o fuori. Con gli spagnoli all’andata in terra iberica è finita 1-1 con l’illusorio gol di Vlahovic iniziale che non è però bastato a fare risultato pieno. Nella sfida di ritorno sarà necessario vincere la partita.

Il Villarreal perde pezzi per la Juventus: ko Alberto Moreno

Intanto proprio in ottica futura non arrivano buone notizie per lo stesso Villarreal, che ieri è andato ko in Liga contro l’Osasuna per 0-2. Oltre al danno della sconfitta arriva anche la beffa dell’infortunio di Alberto Moreno, terzino sinistro spagnolo capace di giocare anche da esterno più alto, e che ha giocato titolare la sfida d’andata proprio nei quattro della mediana.

Il mancino ex Liverpool è stato sostituito nella seconda parte della sfida facendo scattare l’allarme per un problema al ginocchio destro. Moreno ha lasciato il campo in lacrime ma è stata la stessa reazione del giocatore a far temere il peggio. Lo stesso Unai Emery ha voluto essere prudente in conferenza nel post partita: “I primi sintomi parlano di segni di un infortunio al ginocchio. Ma non mi piace anticipare nulla. Quando l’ho visto partire preoccupato ho sentito che poteva essere un infortunio più importante, fa parte del calcio, della professione e se verrà confermato un infortunio importante lavoreremo affinchè si riprenda, lo proteggeremo”.

Moreno, che ha già subito un grave infortunio al ginocchio sinistro a settembre 2020, rischia quindi grosso non solo per le prossime partite ma anche per il prosieguo della stagione. Il Villarreal è in ansia ma certamente non sarà a disposizione contro la Juventus.