Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Non basta un secondo tempo coraggioso allo Spezia per uscire con un risultato positivo dall’Allianz Stadium contro la Juventus. Le dichiarazioni di Thiago Motta, tecnico dei liguri, in conferenza stampa al termine della sfida: “Buona partita da parte nostra, contro una grande squadra come la Juventus, costruita per vincere il campionato. Nel primo tempo dovevamo essere più incisivi e capire il momento. Sono molto contento del secondo tempo, dove siamo andati meglio nella gestione della partita. C’è ovviamente un po’ di rammarico perché il pareggio era il risultato più giusto stasera”.

PROTESTE E GIALLO – “Ci sono cose che mi danno fastidio: non so se ho preso il giallo perché ero fuori dalla mia zona, o perché ho preso il pallone. Ma questo lo ha fatto anche Arthur e non è stato ammonito. Vorrei capire la motivazione dell’arbitro, senza far polemica perché sono situazioni che succedono sempre. Ci vorrebbe solo maggiore chiarezza”.

RIMPIANTI – “Avevamo davanti una squadra come la Juventus che in queste ultime partite cercherà di guadagnare posizioni in campionato e cercare di vincerlo, così come la Champions League. Sono costruiti per questo e il pubblico li ha aiutati: non è mai facile giocare in casa loro. Noi cerchiamo sempre di giocare con coraggio, con le nostre idee e sicuramente possiamo migliorare in alcuni frangenti. Però sono soddisfatto della nostra prestazione, mi rammarico solo per il risultato”.