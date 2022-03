La Juventus vince, ma è bufera: “Un fantasma. Mai più in campo”

Alle 18 la Juventus è scesa in campo per affrontare lo Spezia di Thiago Motta in una gara da vincere a tutti i costi per alimentare le ambizioni Champions. C’è però chi non ha convinto i tifosi

Serata da non fallire per la Juventus tra le mura amiche contro lo Spezia. Dopo la vittoria di Empoli i bianconeri di Allegri avevano tutte le intenzioni di vincere ancora anche per approfittare del ko dell’Atalanta di ieri sul campo della Roma, prima avversaria per la corsa al quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri gestiscono bene i primi 45 minuti di gioco offrendo uno spartito piuttosto fluido e ben orchestrato in mezzo al campo da Locatelli e Arthur con Cuadrado e Morata particolarmente attivi sulle fasce. Proprio lo spagnolo con un destro chirurgico da buona posizione sblocca la sfida nel corso della prima frazione.

Juventus-Spezia, la truppa di Allegri vince ma Rabiot è la ‘pecora nera’ per i tifosi

Nonostante il risultato confermato poi nella ripresa, non tutti i calciatori di Allegri hanno però offerto una prova pienamente convincente. Qualche errore di troppo ha infatti fatto finire Adrien Rabiot tra le mire dei tifosi, che su Twitter lo hanno bersagliato:

Non ci credo che non abbiamo niente di meglio di #Rabiot in U23 #JuveSpezia — Nirvak (@Nirvak) March 6, 2022

E anche oggi #Rabiot è un fottuto fantasma in campo.

Non l’ho visto in campo, dico sul serio.

Potremmo giocare senza di lui che non me ne accorgerei.#JuveSpezia — shinji’s mood (@idirinho_93) March 6, 2022

Il passaggio in verticale mancato di Rabiot sul movimento di Vlahovic meriterebbe da solo la cacciata immediata del francese, ma come si fa #JuveSpezia — Emilio (@emi_80_te) March 6, 2022