Juventus-Spezia, Allegri annuncia: “Non tornerà prima dell’anno prossimo”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato al termine della sfida contro lo Spezia: le dichiarazioni dell’allenatore

La Juventus vince di misura contro lo Spezia e fa un altro passo nella sua rimonta. Al termine della gara dell”Allianz Stadium’ il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’.

PARTITA – “Oggi abbiamo fatto una partita buona. Dovevamo chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio. Nel secondo tempo eravamo un po’ stanchi, non ho potuto fare cambi. Per raggiungere gli obiettivi, questa squadra ha bisogno di fare vittorie con sofferenza soprattutto per capire che quando capitano le palle per chiudere la partita bisogna chiuderla. Non siamo ancora pronti, ma ai ragazzi non ho da dire niente”.

VITTORIA DI MISURA – “Non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite facili. Forse l’ambiente aveva perso un po’ l’abitudine a vincere di sofferenza. Ma nei miei cinque anni di partite vinte 1-0 con gli ultimi venti minuti arroccati nella nostra metà campo ne abbiamo vinte tante”.

DIFESA A TRE – “Daniele ha fatto una partita bella, ma quest’anno ha fatto bellissime partite. Ultimamente stiamo giocando con i tre. Danilo è intelligente, sono molto contento. Spero che rientrino presto Bonucci e Chiellini perché serve far respirare un po’ i calciatori. A metà campo dobbiamo ritrovare Zakaria perché McKennie non lo avremo fino al prossimo anno. Mi devo inventare qualcosa”.

Juventus, Allegri su Dybala: “Rinnovo è questione della società”

LOCATELLI – “E’ bravo a smarcarsi dietro le linee ed è bravo a in certi movimenti”.

DYBALA – “Sono dispiaciuto perché l’altro ieri si è fermato. Fortunatamente non è niente di grave: spero di averlo per il Villarreal, con la Sampdoria è molto difficile. Il contratto è una questione della società: a livello tecnico non si discute”.