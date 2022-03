Allegri risponde alle critiche: “Non è una vergogna”. Allarme per Dybala

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri dopo la vittoria di misura della Juventus all’Allianz Stadium contro lo Spezia

Vittoria sofferta ma pesante per la Juventus nel match dell’Allianz Stadium contro lo Spezia. Massimiliano Allegri in conferenza stampa analizza il successo per 1-0 sugli spezzini firmato da Morata: “E’ un gol importante per Alvaro, ha fatto una bella prestazione così come tutta la squadra. C’è da fare solo i complimenti ai ragazzi, considerando le tante partite e le energie spese nell’ultimo periodo. Oggi sono tre punti pesanti e per la prima volta siamo matematicamente quarti davanti l’Atalanta. Siamo saliti di un altro scalino: i ragazzi hanno capito le difficoltà e hanno affrontato la partita con la giusta maturità”.

CONDIZIONI DYBALA – “Dybala difficilmente ci sarà con la Sampdoria, speriamo di recuperarlo per il Villarreal in Champions. De Sciglio dovrebbe rientrare, vediamo per Alex Sandro che sta procedendo bene. Zakaria non recupera, Chiellini ha iniziato a correre oggi e dobbiamo valutarlo”.

SCUDETTO LONTANO – “Il nostro obiettivo rimane il quarto posto, non mi interessa cosa dicono gli altri. Abbiamo questo traguardo da raggiungere, oltre i quarti di Champions League e alla finale di Coppa Italia. Lo scudetto per noi è un discorso chiuso”.

VLAHOVIC STANCO – “Si è dato da fare e si sono cercati con Morata. Di più oggi Vlahovic non poteva fare, così come tutta la squadra. Nella Juve dei cinque scudetti miei, di partite così ne abbiamo vinte tante: se non riesce a chiuderle, non è una vergogna difendersi. Non possiamo permetterci di sbagliare a questo punto della stagione e gli obiettivi da raggiungere passano anche e soprattutto da prestazioni del genere”.