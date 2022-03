Allegri e le vittorie di ‘corto muso’ | Statistica incredibile sulla Juventus

Massimiliano Allegri porta a casa un’altra vittoria di misura e si avvicina alla vetta: statistica incredibile sull’attacco della Juventus

I bianconeri vincono, ma non convincono. Contro lo Spezia è arrivata una prestazione solida dal punto di vista difensivo, ma le occasioni create sono state davvero poche: un marchio di fabbrica di Allegri.

Il tecnico livornese ha sempre teorizzato che vincere è l’unica cosa che conta, che poi la vittoria sia larga o di misura non importa. Il maestro del ‘corto muso’ si sta confermando anche in questa stagione e la sua Juventus presenta una statistica piuttosto eloquente in questo senso.

Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore sul proprio profilo ‘Twitter’, la Juventus non ha mai vinto una partita con più di due gol di scarto in questa Serie A. Se il trend dovesse proseguire fino al termine del campionato si tratterebbe di un record e per ritrovare una statistica del genere bisognerebbe andare indietro fino alla stagione 1968/69. Nonostante Vlahovic e tutta la qualità di cui dispone, Massimiliano Allegri si conferma un tecnico ‘fissato’ con l’equilibrio: anche nei risultati.