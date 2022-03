Massimiliano Allegri ha parlato poco prima del fischio d’inizio della partita tra Juventus e Spezia. L’allenatore spiega i motivi della scelta di schierare Vlahovic

Dusan Vlahovic è assolutamente imprescindibile per Massimiliano Allegri. Il bomber serbo, anche oggi, dopo le indiscrezioni secondo cui sarebbe potuto arrivare un turno di riposo, invece scenderà in campo.

Massimiliano Allegri, ai microfoni di ‘DAZN’, poco prima del fischio d’inizio, ha spiegato i motivi della scelta: “Perché Vlahovic parte dal primo minuto? Alla prossima partita mancheranno cinque giorni, c’è tempo per recuperare. È in ottima condizione, è giusto che giochi – afferma il tecnico bianconero -. Oggi è una partita complicata. Lo Spezia gioca con 4 attaccanti, dobbiamo stare attenti. Ha sempre cercato di giocare, a Milano e a Napoli. Dobbiamo essere ordinati e compatti, ma essere anche tecnici. È una partita molto importante per noi”.

Juventus-Spezia e l’importanza di Vlahovic

Vlahovic, dunque, è al centro dell’attacco e non è una banalità sottolinearlo per i piani bianconeri. In un momento in cui, anche a causa delle coppe, le prime della classe hanno rallentato, i torinesi stanno pian piano accorciando le distanze. Allegri non carica l’ambiente, dice di non crederci, ma Dybala l’ha già smentito e la sensazione è che nell’ambiente una fiammella in ottica tricolore si sia accesa. Ma tutto parte da oggi e dallo Spezia: una partita che non si può sbagliare per credere nel titolo.