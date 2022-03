Il Barcellona sta tornando competitivo non solo sul terreno di gioco, ma evidentemente anche sul mercato

Sembra essere ormai un ricordo lontano quel Barcellona di inizio anno che faticava con Ronald Koeman in panchina a costruire gioco ed ottenere risultati all’altezza del club. L’arrivo di Xavi a stagione in corso ha rivoluzionato qualsiasi aspetto, sia dentro che fuori dal campo.

Nonostante i risultati faticassero ad arrivare nei suoi primi mesi dal ritorno in Catalogna, a causa dei tanti esperimenti e dei giovanissimi coraggiosamente lanciati, Xavi nelle ultime settimane ha finalmente iniziato a raccogliere i frutti del suo lavoro. Il suo Barcellona è tornato pienamente in corsa per un posto in zona Champions League in Liga: impresa che sembrava tutt’altro che scontata prima del suo arrivo in panchina.

Ma non solo, perché i blaugrana – dopo aver eliminato il Napoli con una partita spettacolare giocata nel ritorno del Diego Armando Maradona – vengono adesso considerati come favoritissimi per vincere l’attuale edizione dell’Europa League. In attesa dei verdetti che darà il campo da qui al termine della stagione, la dirigenza capitanata dal presidente Joan Laporta sta comunque lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima annata sportiva.

Calciomercato, il Barcellona fa sul serio: “Stiamo trattando Haaland”

Uno dei grandi obiettivi in orbita Barcellona è senza dubbio Erling Haaland. Il centravanti norvegese che piace a mezza Europa, tra l’altro, in estate potrebbe liberarsi per 75 milioni di euro a causa di una clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Borussia Dortmund. A confermare l’interesse blaugrana ci ha pensato Enric Masip, ex giocatore Barça di pallamano e attuale consigliere del presidente Laporta.

Questo il suo annuncio ai microfoni di ‘TV3’: “Il club ci sta lavorando. Con tutte le difficoltà che quest’operazione si porta dietro, è un’impresa complicata. Ma siamo il Barcellona ed avremo le nostre possibilità. Il club ci sta provando e gli specialisti in questa materia che sono i responsabili, sanno benissimo cosa c’è da fare”.