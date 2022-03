Calciomercato Juventus, non solo Dybala | L’offerta che cambia la situazione

Non solo Paulo Dybala per la Juventus, che lavora su tutti i fronti per ciò che concerne i rinnovi. I bianconeri puntano un’altra firma

Tra campo e mercato la Juventus è sempre tra le società più attive. I bianconeri da gennaio con l’arrivo di Dusan Vlahovic hanno provato ad alzare i giri del motore, rientrando prepotentemente nella lotta per il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League, il tutto senza dimenticare le semifinali di Coppa Italia e il percorso agli ottavi dell’attuale massima competizione europea.

Nonostante il mercato chiuso i bianconeri hanno però altri grattacapi a cui pensare, quelli relativi ai rinnovi di contratto dei tanti calciatori importanti in scadenza a giugno 2022. L’attenzione maggiore è chiaramente concentrata su Paulo Dybala, il cui prolungamento va complicandosi sempre di più, e attorno al quale potrebbe scatenarsi anche un’asta tra Italia, Spagna e Inghilterra. Al netto della situazione dell’argentino, sulla lista delle trattative di Cherubini e soci c’è anche Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a rinnovare Bernardeschi: la proposta

Annata dai due volti per Bernardeschi, tornato ad essere importante sul finale del 2021, ma troppo spesso infortunato in questa prima fase del nuovo anno. Intanto i mesi passano, i dubbi crescono e l’intesa per una permanenza va ricercata. Prima però andrà ritrovata la condizione migliore dopo i problemi fisici, e chissà che le prossime gare non possano già rappresentare uno snodo cruciale per assaggiare il campo ed un minutaggio crescente, utile a dare ad Allegri un’arma in più per la fase decisiva di questa annata.

Bernardeschi è quindi chiamato a disputare una doppia gara sull’asse calcio giocato-rinnovo e secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’, la Juventus è intenzionata a mettere sul tavolo una proposta, seppur ancora in linea con la nuova politica di riduzione di costi degli ingaggi. Nel complesso l’ipotesi di offerta potrebbe non discostarsi troppo dagli attuali 4 milioni di euro percepiti dal calciatore, ma esattamente come per Dybala, potrebbero essere ripartiti in modo differente. Nel concreto la proposta potrebbe basarsi su una base fissa meno importante e variabili più alte.