Feeling Allegri-Pogba, richiesta della Juventus a Raiola | L’offerta è pronta

Grande feeling tra Allegri e Pogba, arriva la richiesta della Juventus a Raiola; l’offerta è già pronta

La Juventus non molla Paul Pogba. Il ritorno del francese è un’ipotesi sempre valutata dalla dirigenza torinese, che in vista della prossima estate potrebbe decidere di rinforzare ulteriormente la sua linea mediana. I suoi ottimi rapporti con Allegri e il piacere di tornare a Torino potrebbero favorire l’eventuale accordo.

I contatti con l’agente del giocatore, Mino Raiola, conferma ‘La Gazzetta Sportiva’, sono già avviati e i bianconeri avrebbero fatto una richiesta precisa. La volontà è quella di essere avvertiti se arriveranno offerte da altri club (in pole ci sono PSG e Real Madrid) per capire se ci sono i margini per poterle pareggiare. Pogba attualmente percepisce circa 15 milioni di euro netti e a quelle cifre la Juventus non può arrivare. Sul piatto sembra però possibile una proposta da 7,5 milioni di euro più bonus per arrivare fino a 10 per le prossime tre stagioni. L’affare può essere facilitato dal Decreto Crescita, che permetterebbe alla società di Agnelli di risparmiare il 50% sul lordo del suo ingaggio.

Calciomercato Juventus, contatti avviati per Pogba: rinnovo difficile col Manchester United

In scadenza di contratto a giugno, dall’inizio del nuovo anno il centrocampista francese è libero di accordarsi a zero con un altro club. Secondo le notizie provenienti dall’Inghilterra, aggiunge il quotidiano italiano, il 28enne avrebbe rifiutato anche l’ultimo rilancio del club inglese, disposto a tutto pur trattenerlo in Premier League e di non perderlo un’altra volta a parametro zero. La versione non avrebbe però trovato conferma dal clan Raiola.

Per il ritorno del Polpo a Torino può essere determinante il fattore nostalgia. Proprio gli ottimi rapporti con Allegri e i grandi ricordi dei successi in bianconero tengono vive le speranze della Juventus. Novità importanti sono attese nei prossimi mesi.