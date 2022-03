Un ex Milan per Allegri: nuovo colpo in difesa per la Juve

La Juventus guarda in Italia per rafforzare le corsie difensiva. Conferme in merito all’interesse per l’ex giocatore del Milan. Il punto sulla trattativa

Con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina, il Cagliari ha iniziato a macinare punti, riuscendo a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Prima del ko di stasera, contro la Lazio, nelle quattro partite precedenti erano arrivati due pareggi, contro Napoli ed Empoli, e due successi contro Torino e Atalanta.

Tanti i calciatori che si sono messi in mostra con la maglia dei sardi: tra i protagonisti nuovi ci sono certamente Pereiro, Deiola e Bellanova.

Proprio il terzino classe 2000 è stato – nelle ultime gare – l’osservato speciale della Juventus. I bianconeri – come conferma ‘Goal’ – starebbero pensando di acquistare il calciatore al termine della stagione.

Si parla ormai da anni di Bellanova. Il terzino destro, capace di giocare anche sulla sinistra, era uno dei giovani più promettenti del Milan Primavera. Oggi finalmente il classe 2000 sta mostrando a tutti le qualità che aveva lasciato intravedere. Il 3-5-2 di Mazzarri gli sta permettendo di esprimersi al meglio.

Calciomercato Juventus, altro italiano per Allegri: ecco Bellanova

Bellanova è ormai diventato un titolare del Cagliari: in stagione sono venti le presenze, per un totale di 1544 minuti giocati. Il calciatore è riuscito anche a trovare la via della rete, per la prima volta, nel match contro il Torino, e due assist.

Il Cagliari ha prelevato il calciatore in prestito con diritto di riscatto dal Bordeaux. Un diritto di riscatto, che con ogni probabilità, i sardi decideranno di esercitare. L’avventura del classe 2000 in Sardegna, però, potrebbe essere già arrivata al capolinea.

Come detto, la Juventus – sempre molto attenta al mercato dei talenti italiani – sta valutando il suo acquisto in estate. L’operazione per far vestire di bianconero l’ex rossonero si aggirerebbe attorno agli otto/nove milioni di euro.

Per il ruolo d terzino potrebbe esserci dunque un altro ex Milan per Massimiliano Allegri. Con il tecnico livornese, nelle ultime partite, sta trovando sempre più spazio De Sciglio: il giocatore, anche lui cresciuto nella Primavera rossonera, è pronto a continuare la propria avventura con la maglia della Vecchia Signora. Le parti stanno lavorando per trovare l’intesa sul rinnovo