Sinisa Mihajlovic non si è voluto sbilanciare sul suo futuro in panchina al timone del Bologna

Contrariamente alle aspettative della vigilia, l’unico match delle 15:00 senza reti in questo 28esimo turno di Serie A, è stato quello tra Bologna e Torino. Entrambe sono in questo momento ben distanti dalla zona retrocessione, ma una vittoria avrebbe dato un ulteriore impulso verso un finale di stagione tranquillo.

Il Torino, in particolare, sta vivendo forse il periodo più complicato della sua stagione. Nelle ultime sei giornate, infatti, la squadra di Juric ha collezionato 3 pareggi e 3 sconfitte, mentre l’ultima vittoria risale allo scorso 15 gennaio nel match vinto per 1-2 in trasferta contro la Sampdoria. Momento decisamente più positivo per il Bologna, che nell’ultimo turno era stato però fermato sull’1-1 contro una coraggiosa Salernitana. Emiliani che tutto sommato si tengono stretto il punto conquistato nel pomeriggio contro il Torino, a causa dell’assenza di Marko Arnautovic al centro dell’attacco.

Bologna, Mihajlovic annuncia: “Futuro? Decideremo a fine stagione”

Parlando del centravanti austriaco, Mihajlovic ha spiegato ai microfoni di ‘Dazn’ quanto ha inciso la sua assenza in questo pomeriggio: “Condiziona dal punto di vista mentale perché anche gli altri quando c’è lui vanno più forte. Marko con le su caratteristiche ci avrebbe aiutato a tenere la palla”.

L’allenatore serbo, invece, ha scelto di andare cauto sul suo futuro, spiegando di non aver ancora preso una scelta definitiva con la dirigenza del Bologna: “Non devo confermare ogni volta i nostri obiettivi, l’abbiamo detto tante volte. Futuro? A fine anno vedremo, faremo i conti con la società e poi si deciderà”.