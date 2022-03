La Juventus ospita domani lo Spezia all’Allianz Stadium per la 28° giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni alla vigilia di Massimiliano Allegri

La Juventus torna subito in campo dopo il blitz in Coppa Italia sul campo della Fiorentina. Domani è in programma la sfida casalinga di campionato contro lo Spezia, con la formazione di Massimiliano Allegri che vuole continuare nella rincorsa ad un posto in Champions League e tenere accesa una fiammella per il ‘sogno’ scudetto.

L’allenatore della Juve, come di consueto, interviene alla vigilia in conferenza rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.

SPEZIA – “Sarà difficile e complicato domani, giocano e fanno bene in trasferta. Sono tecnici e hanno qualità. Più si va verso la fine del campionato, più le partite diventano difficili”.

INFORTUNATI – “Rugani può partire titolari. Bonucci è fermo, purtroppo si è dovuto fermare ancora ma c’è da ringraziarlo perché in alcune partite ha giocato senza essere al meglio. Alex Sandro speriamo di averlo per il Villarreal. De Sciglio non ci sarà invece, ha un problema al ginocchio e deve fermarsi. Chiellini ancora out, mentre Bernardeschi è al 100%. Dybala ieri è uscito anzitempo dall’allenamento e per domani è fuori: non sarà convocato. Ha avuto un risentimento sempre al flessore“.

PRESTAZIONI – “Gli errori si devono limitare e i punti adesso pesano di più. L’importante è arrivare alla vittoria e sono contento delle prestazioni della squadra nell’ultimo periodo. Si può sempre migliorare, certo, ma va capito sempre il momento e il contesto. Purtroppo il tempo di recupero manca tra tante partite, però guardiamo sempre al positivo e ai giocatori che abbiamo recuperato. Siamo nelle condizioni per fare un’ottima partita domani”.

VLAHOVIC – “Sto pensando di farlo partire dalla panchina. Deciderò domani sull’utilizzo di Vlahovic perché ha giocato sempre da quando è arrivato. Bernardeschi titolare? Può essere un azzardo metterlo subito dentro. Ruolo Danilo? E’ un esempio, un elemento carismatico e di personalità. Bisogna mettersi tutti a disposizione della squadra in questo periodo decisivo della stagione”.

SCUDETTO – “Non possiamo arrivare allo scudetto, non c’è modo visto il distacco in classifica dalle prime tre. Servono minimo 84 punti e noi non possiamo arrivarci. Dobbiamo pensare solo e soltanto a raggiungere il quarto posto. L’Atalanta ha ancora una partita da recuperare e vincendola la Juve sarebbe quinta al momento perché dietro negli conti diretti.

FUTURO DYBALA – “Dybala è indiscutibile tecnicamente e come giocatore. Il suo futuro però non dipende da me. Infortuni? Dobbiamo capire quali sono le problematiche”.

Allegri risponde anche alla domanda di Calciomercato.it sulla coesistenza di Arthur e Locatelli a centrocampo: “Hanno fatto una buona partita insieme a Firenze. Non dimentichiamo però anche Rabiot: rispetto agli altri due offre più sostanza e fisicità alla squadra”.

FORMAZIONE – “Cuadrado è stato decisivo, dovrò decidere domani su Kean e Morata. Rispetto a Vlahovic sono due giocatori di movimento, non sono dei centravanti che danno punti di riferimento come Dusan”.

POGBA – “Parlare di mercato adesso non ha senso. Pogba è un giocatore del Manchester United e non so cosa farà in futuro. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto qua a Torino: si arrabbiava perché perdeva sempre a basket (ride, ndr)”.