Clamoroso attacco all’ex Juve Higuain: “È patetico”

Attacco durissimo a Gonzalo Higuain da un giocatore che milita in Major League Soccer

Nuova vita in MLS per Gonzalo Higuain. Dopo l’addio alla Juventus, l’attaccante argentino è ripartito dall’Inter Miami di David Beckham.

Negli scorsi giorni il ‘Pipita‘ ha parlato così del nuovo Higuain in MLS: “Cercavo tranquillità emotiva e interiore e l’ho trovata. A livello di sicurezza, rispetto, critica, sono uscito da tutto quel vortice che c’è in Europa. Qui non c’è malizia, né sospetto, né invidia”. Un durissimo attacco l’ha però sferrato Fabian Herbers, calciatore dei Chicago Fire. Questa la bordata a ‘Zee Soccer Podcast’: “È così patetico. Ogni volta che un suo compagno di squadra sbaglia un passaggio, non gli dà il pallone in modo corretto o fa qualcosa del genere, lo vedi che diventa subito di cattivo umore. Il suo linguaggio del corpo è semplicemente terribile, non vorrei mai giocare in squadra con lui. Dovrebbe provare a sollevarli, a renderli migliori da leader. Non penso che l’Inter Miami possa fare molto in questa stagione. Non credo siano ad un alto livello di qualità e credo che sarà una stagione negativa anche per Higuain. Ripeto, lo vedi dal linguaggio del suo corpo e da come si comporta. Potrei sbagliarmi, ma non credo”.