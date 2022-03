Juventus, caccia al partner di Vlahovic | Colpo da 75 milioni

La Juventus cambia tutto in attacco per la prossima stagione, ribaltone con un nuovo partner per Vlahovic: bianconeri a caccia del colpaccio

La Juventus ha avviato, a gennaio, una vera rivoluzione sul mercato, che ha visto i suoi primi vagiti con i colpi Vlahovic e Zakaria. Ma l’impressione è che si sia soltanto all’inizio e che nella sessione estiva si proseguirà in grandi cambiamenti.

Situazione piuttosto fluida per quanto riguarda l’attacco, dove l’unico sicuro di rimanere, oltre all’infortunato Chiesa, su cui la società punta senza riserve, è proprio l’attaccante serbo. L’agente di Dybala è in arrivo a Torino per riallacciare i fili del discorso sul rinnovo, come raccontato da Calciomercato.it, ma la trattativa sarà delicata e non semplice. Anche l’altro membro del tridente voluto da Allegri ha un futuro in bilico. I discorsi su Morata sono stati avviati a Villarreal con il suo agente, ma è tutto da definire, inclusa la effettiva volontà di riscattarlo a prezzo pieno (i famosi 35 milioni di euro pattuiti con l’Atletico Madrid). Ecco perché la Juventus si sta guardando intorno già da ora per delle alternative di spessore.

Calciomercato Juventus, il nuovo bomber è in Bundesliga

Dalla Germania, arriva voce dell’interessamento per Nkunku, attaccante del Lipsia. Il francese ha realizzato fin qui la bellezza di 25 reti in stagione, dimostrando una maturazione ormai completa, anche a livello internazionale. Sulla ‘Bild’, circolano informazioni contraddittorie sul possibile inserimento del Bayern Monaco. La sensazione è che ai bavaresi interessi, ma non a cifre spropositate. La valutazione del suo attuale club è di 75 milioni di euro. Potrebbe spenderli il Psg, riprendendosi un giocatore ceduto tre anni fa, ma la Juventus, come il Manchester United, è pronta a tuffarsi su un altro giovane talento in rampa di lancio, di soli 24 anni, assicurandosi un futuro niente male per la propria linea avanzata.