Juventus, bocciatura definitiva e addio: “Non è da grande squadra”

La Juventus valuta rinforzi per la prossima stagione, il grande ex suggerisce l’addio di un giocatore che non si è dimostrato all’altezza

La Juventus tenta una risalita imperiosa in campionato, i bianconeri si sono rimessi in carreggiata per la qualificazione in Champions League e ora sperano anche in qualcosa di più. La distanza dalle prime resta importante, ma il calendario potrebbe dare una mano alla squadra di Allegri.

Si pensa, in ogni caso, già al futuro, con le strategie per gli acquisti estivi già in corso in seno alla dirigenza. La ‘Gazzetta dello Sport’ scrive oggi del ritorno di fiamma per Pogba, in un centrocampo bianconero che avrebbe effettivamente bisogno di un cambio di passo rispetto alle ultime stagioni. L’acquisto del francese viene caldeggiato dal grande ex Massimo Mauro, che in una intervista alla ‘rosea’ dichiara: “Può ancora fare la differenza, in Italia era straripante fisicamente, dominante. Se non lo conosci potrebbe sembrare un po’ supponente, ma se ritrova il rendimento che aveva nella sua prima avventura a Torino sarebbe un colpo importante”.

Juventus, Mauro stronca Arthur: “Non può essere lui a gestire il centrocampo”

Anche se alla Juventus servirebbe un regista di spessore, secondo Mauro. E Arthur non può svolgere quel ruolo secondo lui: “Mi spiace per il giocatore, ma non puoi dare la responsabilità di una grande squadra a uno che tocca la palla cinque volte prima di passarla. Fa passaggi di prima solo di un metro, mi sembra non abbia mai una intuizione verticale e veloce”. Servirebbe anche un altro innesto, a parere dell’ex centrocampista: “Ci vuole un terzino sinistro. Danilo ha dimostrato di far bene in tutti i ruoli, Alex Sandro invece non sta più confermando quello che ha fatto vedere tempo fa”.