Contatti già avvenuti, Milinkovic-Savic è pronto a cambiare maglia: accordo tra le parti per ottanta milioni di euro

Il momento del grande salto potrebbe arrivare la prossima estate. Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere alla sua ultima stagione con la maglia della Lazio.

Il serbo anche sotto Sarri sta confermando tutte le sue qualità, anzi sta forse disputando la sua migliore stagione in biancoceleste, provando a prendere per mano una squadra che vive un’annata altalenante. All’età di 27 anni e con un contratto fino al 2024, per Milinkovic quella che viene è l’estate del bivio: continuare alla Lazio, sposando ancora una volta la causa capitolina, o prendere il treno per compiere il definitivo salto di qualità.

La scelta sembra essere stata fatta e porta lontano dalla Capitale. La Juventus è tra i club interessati al 27enne di Leida, ma il suo futuro potrebbe essere fuori dall’Italia secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’.

Calciomercato Juventus, incontro e accordo: svolta Milinkovic-Savic

Il portale spagnolo parla di contatti avvenuti per il trasferimento di Milinkovic-Savic al Paris Saint-Germain. Leonardo aveva messo in cima ai suoi obiettivi Kante, ma una volta capito che arrivare al francese non sarebbe stato semplice, ha virato con decisione sul centrocampista serbo della Lazio.

Contatti già avvenuti tra le parti con il Paris Saint-Germain che ha messo da parte per il 27enne 80 milioni di euro. Una cifra che potrebbe bastare per l’accordo totale tra le parti che potrebbe arrivare anche prima della fine della stagione. Il Psg fa sul serio: per Milinkovic-Savic potrebbe essere l’estate della svolta.