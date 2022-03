Calciomercato, ridimensionamento Chelsea: ritorna in Serie A

Ritorno e tradimento in vista in Serie A, decisione presa sul forte centrocampista Campione d’Europa

L’addio di Abramovich al Chelsea può aprire scenari interessanti per il calciomercato internazionale. Secondo qualcuno il Chelsea potrebbe risentirne economicamente vedendosi costretto a cedere alcuni elementi pregiati. In molti ipotizzano dunque il possibile addio di svariati talenti, alcuni dei quali piacciono molto ai club di Serie A.

Calciomercato.it ha già anticipato la possibilità di un ritorno di Jorginho nel nostro torneo. Nonostante i buoni numeri stagionali dell’italiano, nelle ultime gare Tuchel ha preferito fare altre scelte. Jorginho, che piace alla Juventus tra le altre, ha così trascorso 90 minuti in panchina nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lille, in cui a partita in corso è stato preferito Loftus-Cheek. Un’altra esclusione è arrivata nella finale di Coppa di Lega contro il Liverpool, con ancora Kovacic e Kante a presidiare la zona centrale. Altri talenti che potrebbero lasciare gli inglesi per rientrare in Italia sono Lukaku (che già manifestò la voglia di tornare all’Inter), Rudiger e Kovacic.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno deciso: Jorginho deve tornare in Serie A

Calciomercato.it ha quindi chiesto, tramite un sondaggio su Twitter, quale talento dei Blues dovrebbe fare ritorno in Serie A. Jorginho ha trionfato con il 43,5% dei voti, mentre Lukaku si è posizionato al secondo posto delle scelte col 30,6%. Più distanti, invece, Kovacic e Rudiger, preferiti dal 12,9% dei votanti.