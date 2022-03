Svolta in panchina, il nuovo allenatore può bussare alla Juventus

Il Manchester United è sempre più vicino a scegliere il nuovo allenatore: una decisione che potrebbe interessare anche la Juventus

Il Manchester United è ormai da mesi alla ricerca dell’allenatore a cui affidare il nuovo progetto a partire dal prossimo anno.

Rangnick è stato chiamato soltanto fino al termine di questa stagione, poi diventerà consulente del club e lascerà la panchina ad un altro tecnico. Chi? Di nomi negli ultimi mesi ne sono stati fatti tanti, ma ora il cerchio sembra stringerci. Con Pochettino un po’ più lontano, in Inghilterra indicano in Erik ten-Hag il candidato al momento più probabile, una candidatura che trova conferma anche in Olanda, nonostante lo stesso tecnico in conferenza abbia dribblato le domande sul futuro con il più classico dei “l’attenzione ora va al campo”.

Il suo arrivo allo United si inserirebbe in una mini rivoluzione all’interno della rosa che potrebbe toccare anche alcuni pilastri. Non è un caso che si parla di un possibile addio di Cristiano Ronaldo dopo appena un anno dal suo ritorno, ma anche il capitano Maguire potrebbe andare via. Anzi la dirigenza inglese sarebbe già alla ricerca di un rinforzo in difesa e i nomi spaziano da Bremer del Torino a Araujo del Barcellona. Ma proprio ten-Hag potrebbe avere il nome giusto per la retroguardia United.

Calciomercato Juventus, rinnovo de Ligt: suggestione United

L’eventuale approdo di ten Hag alla guida della squadra di Manchester farebbe nascere la suggestione de Ligt, considerato che i ‘Red Devils’ cercano un difensore e che i tabloid inglesi sono convinti che lo stesso allenatore sia pronto a chiedere alcuni suoi ‘pupilli’ al nuovo club. Una suggestione e nulla più, è bene ribadirlo, anche perché nelle ultime settimane le quotazioni per una permanenza a Torino del difensore olandese sono schizzate verso l’alto.

Le sue recenti dichiarazioni propendono in questa direzione, anche se le voci sul suo conto non mancano in ogni caso. La Juventus non lo lascerebbe partire per meno di 70-80 milioni di euro ed è da vedere se lo United sia davvero disposto ad un investimento del genere per la difesa, visto che bisognerà intervenire anche in altri reparti, come il centrocampo dove Pogba è vicino all’addio a parametro zero.