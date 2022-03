Bologna, dubbi Saputo su Mihajlovic | La risposta piccata del tecnico

Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha risposto in conferenza stampa alle dichiarazioni del patron Saputo sul suo futuro al Bologna

C’è tensione in casa Bologna. Le parole del presidente Joey Saputo su Sinisa Mihajlovic hanno improvvisamente acceso gli animi nell’ambiente. Il numero uno rossoblù non è rimasto affatto soddisfatto degli ultimi risultati negativi accumulati dalla sua squadra e ha perfino messo in dubbio il futuro della panchina.

“Non sono contento – ha dichiarato a ‘Il Resto del Carlino’ -, nel girone di andata abbiamo visto le nostre capacità e penso che ci sia tutto per fare bene. Sono deluso, la nostra posizione in classifica non è quella che pensavamo. Ora non posso dire se Mihajlovic resterà o meno nella prossima stagione. Dovremo tirare le somme e capire se avremo raggiunto i traguardi prefissati. Non voglio persone qui a Bologna solo perché si vive bene. Deve esserci gente motivata“.

Bologna, Mihajlovic risponde a Saputo: “Le cose importanti si dicono in faccia”

Mihajlovic non ha reagito bene alle parole pronunciate dal presidente sul suo futuro. Il tecnico serbo ha risposto in maniera piccata in conferenza stampa, alla vigilia della gara col Torino: “Col presidente parleremo e ci confronteremo come sempre fatto quando arriverà. Queste cose, che sono importanti, si dicono di persona in questi casi. Conoscendolo so che si è espresso in modo pacato. L’obiettivo è il decimo posto e siamo a una distanza di un punto. Domani vincendo arriveremmo a quota 35 punti e da quando sono arrivati qui sono sempre bastati per salvarci“.