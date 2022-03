Calciomercato, Balotelli oggetto del desiderio | Tre squadre su di lui

Calciomercato, Mario Balotelli torna a far parlare di sé per le gesta in campo: il centravanti nel mirino di tre squadre

Il brutto passo falso di ieri contro lo Yeni Malatyaspor, ultima in classifica, non pregiudica il campionato dell’Adana Demirspor, squadra di Vincenzo Montella e di Mario Balotelli, al quinto posto in classifica in Turchia e ancora in corsa per un posto in Champions League.

Il centravanti, che sogna un clamoroso ritorno in Nazionale, sta disputando una buona stagione, con 10 gol e 3 assist in 23 presenze in campionato. Al punto che ci sarebbero tre squadre pronte ad accaparrarselo nel prossimo mercato.