Allegri (ri)perde Dybala e lancia il nuovo tridente | L’indizio su Arthur e Rabiot

La Juventus ospita domani lo Spezia in campionato: slitta ancora il rientro in campo per Dybala

Nuovo stop per Paulo Dybala e rientro che slitta per il numero dieci della Juventus, che non sarà convocato domani per la sfida di campionato contro lo Spezia.

Ancora un guaio al flessore per il fantasista argentino, con i tempi di recupero che si allungano quindi per il ritorno in campo. Sembra così destinato agli straordinari Vlahovic, nonostante Allegri abbia paventato l’ipotesi per un possibile riposo (almeno inizialmente) per l’ex Fiorentina, favorito su Kean. Morata tornerà titolare dal primo minuto, con Cuadrado a completare il ‘nuovo’ tridente offensivo. Se Dybala resta ai box, Allegri in compenso ritrova Rugani e Bernardeschi: il difensore affiancherà de Ligt, mentre il numero 20 partirà dalla panchina. Danilo torna terzino, dalla parte opposta spazio a Pellegrini (De Sciglio out al pari sempre di Bonucci, Alex Sandro e capitan Chiellini).

Allegri promuove il centrocampo: le ultime di formazione per Juve-Spezia

Scelte obbligate anche a centrocampo vista l’emergenza con Locatelli, Arthur e Rabiot a comporre la linea mediana. Un trio promosso da Allegri in conferenza stampa alla domanda di Calciomercato.it: “La coesistenza tra Arthur e Locatelli? Hanno fatto una buona partita insieme a Firenze. Non dimentichiamo anche Rabiot che rispetto agli altri due dà più sostanza e fisicità”, ha sottolineato Il tecnico bianconero. Un indizio magari sul futuro per una possibile riconferma dell’ex Barcellona e del nazionale francese la prossima estate a Torino? Intanto Allegri ‘dribbla’ i rumors sul ritorno sotto la Mole di Pogba e punta dritto all’obiettivo quarto posto, chiudendo per l’ennesima volta al sogno scudetto.

La probabile formazione della Juventus contro lo Spezia (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.