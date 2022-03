Buone notizie per l’infermeria della Juventus che inizia a svuotarsi in vista degli impegni di fine stagione

Da adesso fino al termine della stagione, a parte le due settimane di sosta di fine marzo, per la Juventus e per tutte le altre squadre sarà come vivere un ultimo rettilineo prima del traguardo finale, nel quale ogni vantaggio accumulato nei mesi scorsi potrà essere messo in discussione.

Se fino a questo momento Allegri non ha mai indicato la sua Juventus tra le pretendenti al titolo, a smentirlo ci ha pensato ieri sera Paulo Dybala in occasione di un evento pubblico nel quale senza timore ha spiegato: “Noi ci siamo, io ci credo, abbiamo ancora tante partite e dobbiamo ancora giocare contro l’Inter”. Un’impresa che appare adesso ancora molto complicata, sebbene i bianconeri siano reduci da un miglior momento di forma rispetto a quello vissuto nell’ultimo mese da Inter, Milan e Napoli.

I prossimi tre impegni di campionato che ci separano dalla sosta, diranno qualcosa in più rispetto all’attuale situazione. Anche se, solamente con il derby d’Italia del 3 aprile, avremo un quadro più nitido della situazione d’alta classifica. Nel frattempo, in vista della prossima gara tra Juventus e Spezia, Allegri ha almeno due buoni motivi per poter sorridere.

Juventus-Spezia, recuperano Rugani e Bernardeschi. Anche Dybala accelera

Come saputo negli ultimi minuti da Calciomercato.it, a due giorni dalla 28esima giornata che metterà la Juventus di fronte allo Spezia, Allegri ha pienamente recuperato Bernardeschi e Rugani, reduci da un’ultima sessione in cui i suoi due fedelissimi hanno svolto per intero con il gruppo bianconero.

Novità importanti che interessano Paulo Dybala: l’argentino sia oggi che ieri si è infatti allenato parzialmente in gruppo. Domenica contro lo Spezia difficilmente verrà rischiato, ma già dei prossimi impegni della Juventus potrà tornare a riprendere un discorso tecnico iniziato solo in parte ad inizio febbraio nel nuovissimo tridente con Vlahovic e Morata.