Riecco Dybala per il ‘sogno’ scudetto | Allegri ribalta la Juve: c’è il piano

Emergenza infortuni per la Juventus che è pronta però a ritrovare Paulo Dybala: ecco il piano di Allegri per spaventare le prime della classe

Prosegue la striscia positiva della Juventus dopo la rocambolesca vittoria sul campo della Fiorentina nel primo round delle semifinali di Coppa Italia.

Nonostante la super emergenza, con Massimiliano Allegri che ha dovuto rinunciare a dieci giocatori (Bonucci compreso) per la trasferta di Firenze, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a fare di necessità virtù e a sfruttare la poliedricità di alcuni elementi in rosa per espugnare il catino del ‘Franchi’. Su tutti Juan Cuadrado che con il suo ingresso in campo ha spaccato la partita con la Fiorentina, procurando l’autorete poi decisiva ai fini del risultato di Venuti.

Il colombiano resta una pedina fondamentale per Allegri al pari di Danilo, jolly difensivo e garanzia di affidabilità anche con la difesa a tre. Proprio il cambio di sistema potrebbe essere un valore aggiunto del tecnico bianconero, pronto a tirare fuori dal cilindro una delle sue ‘allegrate’ per ovviare all’emergenza infortuni e continua la scalata in campionato e, chissà, mettere paura al trio di testa per la corsa scudetto.

Juventus, dal jolly Cuadrado al rientro di Dybala: le mosse di Allegri

Allegri pensa alla corsa Champions mentre Paulo Dybala, pronto al rientro in campo, rilancia le ambizioni tricolore della Juventus. Il numero dieci sarà l’ago della bilancia per lo sprint finale della stagione della ‘Vecchia Signora’, in attesa di una schiarita definitiva sull’infinita telenovela per il rinnovo di contratto. L’argentino è chiamato a dare il cambio di passo tanto invocato da Allegri, aumentando il ventaglio di soluzioni offensive nell’arco del tecnico toscano.

Con Dybala, inoltre, anche Bernardeschi consentirà al ‘Conte Max’ di cambiare pelle in corso in corso d’opera, senza dimenticare la possibilità di attingere dai gioielli dell’Under 23: dopo Akè potrebbe toccare infatti a Miretti e Soulé. Allegri ridisegna una Juve camaleontica per superare l’emergenza infortuni e sognare lo scudetto.