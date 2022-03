Juventus, Danilo esalta Vlahovic | “L’ho notato fin dai primi giorni”

Dusan Vlahovic ha rivoluzionato l’universo Juventus dal suo arrivo a Torino. Danilo ha raccontato l’attaccante bianconero

Danilo è un elemento fondamentale per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il terzino brasiliano è diventato un vero e proprio jolly per il tecnico livornese.

I segnali sono quelli del fedelissimo e dell’arma tattica. L’ex Manchester City, infatti, permette ai suoi di passare facilmente alla difesa a tre, ma nella prossima di Serie A sarà addirittura centrale, vista l’emergenza. Intanto, il brasiliano si è raccontato ai microfoni di ‘DAZN’. Il difensore inizia parlando del suo percorso nel mondo del calcio: “Quando ho iniziato a giocare pensavo che avrei trascorso tanto tempo in una sola squadra. Il lungo viaggio che ho fatto, invece, mi è servito tanto e mi ha fatto arrivare alla Juventus al momento giusto”. Danilo ripercorre anche il gol decisivo contro l’Atalanta: “Ho segnato un gol importantissimo, ma me lo sentivo quando sono salito in area di rigore per ricevere il cross di Dybala”.

Danilo esalta l’uomo del momento per la Juventus: tutto su Vlahovic

Inevitabile parlare dell’uomo caldo in casa Juventus: ci riferiamo a Dusan Vlahovic. Il bomber è in formissima e sta confermando anche a Torino quanto mostrato con la maglia della Fiorentina. Danilo dice senza mezzi termini: “Può diventare un grande campione. Dai primi giorni d’allenamento ho visto che ha dentro quella voglia di non accontentarsi mai”. Ora la Juventus non ha voglia di fermarsi in campionato come nelle coppe. Con Danilo e Vlahovic a disposizione di Allegri l’impresa sembra un po’ più semplice.