Guerra Russia-Ucraina, attacco a una centrale nucleare

Guerra Russia-Ucraina, escalation del conflitto con i russi che attaccano una centrale nucleare: ferma condanna dalla comunità internazionale

Proseguono i combattimenti armati in Ucraina, l’offensiva russa non si arresta e anzi fa registrare il passaggio alla fase del ‘terrore nucleare’. Le forze di Putin hanno infatti compiuto questa notte un attacco ad una centrale.

A essere colpito da tiri russi è stato l’impianto di Zaporizhazhia, il più grande attualmente attivo in Europa. Da parte della comunità internazionale è giunta ferma condanna all’attacco, definito in particolare ‘scellerato’ dal nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dall’Ucraina fanno comunque sapere che l’attacco non avrebbe provocato perdite radioattive e che la centrale sia sotto controllo. Previsti intanto per domani colloqui tra i ministri degli esteri della Nato, del G7 e dell’Unione Europea. Nei prossimi giorni dovrebbe inoltre esserci un terzo round negoziale tra i due paesi in guerra, nel secondo colloquio andato in scena ieri è stato trovato l’accordo per i corridoi umanitari.