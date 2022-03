Sanremo, Amadeus riconfermato alla conduzione per altri due anni

Arriva l’annuncio della conferma di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo anche per le prossime due edizioni

Dopo il grande successo delle tre edizioni già condotte, Amadeus non si ferma e sarà lui il volto principe delle prossime due annate del Festival di Sanremo. Il conduttore è stato infatti riconfermato come direttore artistico anche per il 2023 e il 2024.

La notizia arriva da una nota stampa della Rai, in seguito a un colloquio avuto da Amadeus con l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes e con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Amadeus non ha nascosto la sua soddisfazione e al termine dell’incontro ha spiegato: “Sono felice e onorato della proposta ricevuta, che mi permette di iniziare a lavorare da subito. Non vedo l’ora”. Alla redazione di Calciomercato.it, qualche giorno fa, Amadeus aveva aperto alla possibilità di condurre altre edizioni del Festival, nella speranza di portare sul palco dell’Ariston Simone Inzaghi e Brozovic.

Sanremo, ‘rinnovo biennale’ al Festival per Amadeus

Chissà se il conduttore interista riuscirà a coronare il sogno di portare sulla scena sanremese i suoi idoli nerazzurri, certo è che di tempo a disposizione ne avrà parecchio. Una conferma strameritata per Amadeus, che con l’ultimo Festival ha fatto registrare in assoluto i migliori numeri sotto la sua gestione, riuscendo ad andare oltre qualsiasi previsione.

Con l’ultimo Sanremo il presentatore ha avuto il merito di essere riuscito a trasmettere un piacevole clima di serenità nelle case degli italiani dopo un biennio tormentato dal Covid-19. Amadeus con la sua direzione ha lasciato una grande immagine della musica italiana, non solo grazie ai grandi artisti portati in gara, ma anche con la presenza di ospiti di fama internazionale come i Maneskin (vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest 2021), Lorenzo Jovanotti, Laura Pausini, Cesare Cremonini, Marco Mengoni e i Meduza. E non solo, perché – rimanendo in ambito sportivo – ha raccolto grandi consensi l’apparizione durante la prima serata di un talento fuori dal comune del calibro di Matteo Berrettini, primo tennista italiano ad aver giocato una finale di Wimbledon.