Coronavirus, il bollettino del 4 marzo: 38.095 nuovi casi, i morti sono 210

I dati sul Coronavirus in Italia relativi a venerdì 4 marzo: ecco il bollettino odierno pubblicato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino Covid di venerdì 4 marzo 2022. Nelle ultime 24 ore sono stati 38.095 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, ieri erano stati 41.500.

I tamponi effettuati sono 388.836 (ieri 431.312). La percentuale di positivi, considerando il totale dei tamponi, è al 9,8% (ieri era al 9,6%). Sono invece 210 i morti (compresi alcuni riconteggi). I guariti sono 55.818 nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.769.463. Sono infine 1.013.865 le persone in isolamento domiciliare (-17.344), 29 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri.