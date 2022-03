Chi schierare al fantacalcio, alla ventottesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Torna il campionato di Serie A che si apre venerdì sera con l‘Inter di Simone Inzaghi che ospita la Salernitana. Sabato è invece il giorno di Roma-Atalanta e Cagliari-Lazio. Il vero big match di giornata andrà però in scena domenica sera con la sfida fra il Napoli e il Milan al Maradona.

Fantacalcio, i consigli per la 28esima giornata

Inter-Salernitana venerdì ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Verdi; Mousset, Djuric.

Hot: Darmian torna in corsia. Verdi da fermo può incidere

Not: Vidal continua a non farci impazzire

Sorpresa: Lautaro va comunque schierato

Udinese-Sampdoria sabato ore 15

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida; Conti, Candreva, Rincon, Ekdal, Murru; Sabiri; Caputo.

Hot: Beto e Candreva, i migliori delle due squadre

Not: Rincon ha il cartellino facile

Sorpresa: Silvestri potrebbe alzare la saracinesca

Roma-Atalanta sabato ore 18

ROMA (3-4-2-1):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Maitland-Niles; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Boga.

Hot: Zaniolo si esalta contro l’Atalanta. Boga può spaccare la difesa giallorossa

Not: Maitland-Niles è abbonato all’insufficienza

Sorpresa: Smalling è chiamato ad una grande prestazione

Cagliari-Lazio sabato ore 20.45

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Hot: Zaccagni è in grande forma. Pereiro in casa vuole incidere

Not: Grassi non è giocatore da bonus

Sorpresa: Luis Alberto cerca riscatto

Genoa-Empoli domenica ore 12.30

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Melegoni, Yeboah; Destro.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

Hot: Destro in casa fa sempre male. Bajrami è una garanzia

Not: Luperto sembra fuori fase

Sorpresa: Pinamonti è il grande ex di giornata

BOLOGNA-TORINO domenica ore 15:00

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti.

Hot:

Not:

Sorpresa:

FIORENTINA-VERONA domenica ore 15:00

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Gonzalez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

Hot: Simeone quando segna non si toglie più! Ci piacciono Faraoni e Biraghi

Not: Duncan porta pochi bonus

Sorpresa: Gonzalez può tornare a regalare grandi gioie

VENEZIA-SASSUOLO domenica ore 15:00

VENEZIA (3-4-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Hot: Aramu è una buona idea. Traore-Berardi delle garanzie

Not: Momento no per Caldara

Sorpresa: Frattesi è pronto per nuovi bonus

JUVENTUS-SPEZIA domenica ore 18:00

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

Hot: Vlahovic non si discute! Ok Cuadrado e de Ligt. Bastoni può salvarsi

Not: Reca rischia davvero grosso

Sorpresa: Provedel sa come esaltarsi

NAPOLI-MILAN domenica ore 20:45

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Hot: Zielinski uomo in più. Leao-Osimhen sfida da bonus

Not: Saelemaekers non porta bonus

Sorpresa: Mertens dalla panchina è sempre un’ottima idea, non ve la dimenticate