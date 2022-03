Arrivano ulteriori dettagli dalla Spagna, dell’offerta che potrebbe convincere l’attaccante a scegliere il Barcellona. Sullo sfondo resta la Juventus, in attesa di novità in merito al calciatore

Dusan Vlahovic non basta. La Juventus in estate tornerà sul mercato in estate per rafforzare ancora di più la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri.

La dirigenza bianconera sarà chiamata ad acquistare, praticamente, un calciatore per reparto ma in avanti gli arrivi potrebbero essere più di uno. Ad oggi, infatti, sono davvero tante le incognite in avanti. La certezza chiaramente è rappresentata dal centravanti serbo ma chi sarà al suo fianco?

La Juventus non ha ancora deciso se riscattare dall’Atletico Madrid, Alvaro Morata. Lo spagnolo sembrava destinato a lasciare Torino già a gennaio ma non si sono create le condizioni per la sua partenza. Oggi l’attaccante sta facendo bene e non è da escludere un suo riscatto ma la Juventus sarà chiamata a contrattare un prezzo al ribasso con i Colchoneros.

Futuro da scrivere dunque per Alvaro Morata così come per Paulo Dybala. L’argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La società bianconera continua a predicare calma ma l’accordo tra le parti non c’è ancora e un suo addio non è da escludere. Senza un accordo attenzione soprattutto a due piste, Inter e Barcellona.

Calciomercato Juventus, affare Dembele: le ultime dalla Spagna

Proprio a Barcellona è tornato a giocare Dembele. Il francese, dopo vari problemi fisici, si sta ritagliando il suo spazio con Xavi. Il tecnico, così come il numero del club, Laporta, lo terrebbe ben volentieri ma la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Dembele, come raccontato, piace parecchio alla Juventus: è un’opportunità di calciomercato da poter cogliere anche se bisogna fare i conti con la concorrenza del Psg e del Manchester United, oltre che del Barcellona.

Come detto, i blaugrana non hanno ancora mollato e sperano di riuscire a rinnovare il contratto con Dembele. Il club spagnolo starebbe pensando mettere sul piatto un contratto di breve durata, fino al 30 giugno 2024. Secondo El Chiringuito, l’offerta sarebbe da otto milioni di euro netti a stagione più bonus. Bonus che permetterebbe al francese di superare gli attuali dieci milioni.