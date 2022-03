La Juventus non proverà a mettere le mani sull’esterno della big europea il cui contratto è ancora in scadenza alla fine di questa stagione

La Juventus è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo. Diversi gli obiettivi, le cosiddette priorità fra cui non c’è, o meglio non c’è più un ambitissimo attaccante esterno il cui contratto è ancora in scadenza alla fine di questa stagione.

Stiamo parlando di Ousmane Dembele, in rotta col Barcellona anche se nelle ultime settimane il francese è rientrato nei ranghi, con Xavi che proverà a convincerlo a rimanere in Catalogna. Tutto è possibile adesso, pure perché alcune delle pretendenti se non quasi tutte si sono ritirate dalla corsa al suo cartellino. Tra queste, scrive ‘Sport’, pure la Juventus: il 24enne piace molto ai bianconeri, ma Andrea Agnelli non vorrebbe fare uno ‘sgarbo’ al club con cui sta portando avanti il progetto-battaglia Superlega. Senza contare che in attacco è stato già fatto l’investimento Vlahovic e può ancora rinnovare Paulo Dybala. In ultimo le richieste di Dembele e del suo agente sarebbero fuori mercato.

Calciomercato Juventus, Dembele potrebbe raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo

Oltre alla Juve anche il Chelsea, bloccato dall’addio choc di Abramovich causa guerra Russia-Ucraina, sembra aver mollato la pista Dembele. Rimangono il Psg, il Newcastle e soprattutto il Manchester United chiamato probabilmente a trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese starebbe già cercando una nuova squadra visto che i ‘Red Devils’ potrebbero non qualificarsi per la Champions del prossimo anno. Per ‘Sport’ le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’ex Borussia Dortmund.