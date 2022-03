Juventus, Dybala ‘smentisce’ Allegri | La dichiarazione a sorpresa

Intervenuto ad un evento pubblico, Paulo Dybala infiamma i tifosi della Juventus: la dichiarazione che smentisce Massimiliano Allegri

La Juventus prova a cambiare passo nella seconda parte della stagione, anche grazie all’apporto del nuovo acquisto Vlahovic. I bianconeri hanno accorciato le distanze dalla vetta della classifica e potrebbero anche pensare a qualcosa in più del quarto posto.

La lotta scudetto, classifica alla mano, con Napoli, Milan e Inter non appare impossibile. E ci crede anche Paulo Dybala, che pronuncia la parola con convinzione. “Allegri dice che non possiamo vincerlo? E’ una sua opinione – spiega, a margine della presentazione del 17° Torneo Amico dei Bambini – Noi ci siamo, io ci credo, abbiamo ancora tante partite e dobbiamo ancora giocare contro l’Inter. Ora sto bene, spero di giocare tutte le partite da qui alla fine. La Champions? Non sarà facile, giochiamo contro un avversario duro, ma avremo tutto il sostegno della nostra gente”.

A Dybala mancano tre gol per superare Roberto Baggio come numero di marcature in bianconero. “Spero di riuscirci presto, anche se ho giocato più partite – ha aggiunto – L’ho sentito, vorrei tanto conoscerlo”. Infine, sul rinnovo di contratto una battuta con un sorriso: “Il parente in tribuna? Non è entrato, non aveva il green pass”.