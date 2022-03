Juventus, nuovo infortunio: il big salta lo Spezia | Allarme Champions

Non arrivano buone notizie dall’infermeria in casa Juventus. Uno dei big di Massimiliano Allegri salterà lo Spezia per infortunio

La Juventus sembra in fase di decollo che poi tradotto in termini calcistici è sinonimo di rimonta. Dopo la vittoria, fortunosa o rocambolesca (ma vale sempre uguale), in Coppa Italia contro la Fiorentina, la Vecchia Signora torna a pensare alla Serie A.

Negli ultimi giorni, dopo gli stop di Inter e Milan contro Genoa e Udinese, c’è chi è tornato a bisbigliare il termine scudetto anche per i torinesi. Allegri giura di no, ma pensare di vincerle tutte non è utopia per i bianconeri, con un Dusan Vlahovic in più a dominare in attacco. La partita contro lo Spezia, però, non è così banale, anche perché l’infermeria dei bianconeri è tutt’altro che sguarnita. Leonardo Bonucci era tornato da pochissimo nel cuore della difesa, ma ora un nuovo infortunio priverà Allegri di uno dei suoi uomini più importanti.

Juventus, Bonucci ancora ai box: dallo Spezia al Villarreal

La nota medica della Juventus riferisce che il fastidio al polpaccio accusato dall’ex Inter e Milan contro l’Empoli ha costretto Bonucci a sottoporsi a degli esami presso il J|Medical. Gli accertamenti radiologici hanno evidenziato un’elongazione del soleo sinistro. Le condizioni del difensore saranno rivalutate tra sette giorni: quindi, niente Spezia. E attenzione al Villarreal. La gara di ritorno degli ottavi di Champions League è in programma il 16 marzo: a questo punto, Bonucci è a rischio per la partita decisiva contro gli spagnoli. Per ora, appuntamento tra una settimana ma il nuovo infortunio di certo non farà felice Allegri.