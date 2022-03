Juventus, Allegri stroncato: “Più di così non può fare”

Juventus in crescita dal punto di vista dei risultati ma non da quello del gioco, arriva l’ennesima bocciatura per Allegri

La Juventus prova a fare la voce grossa e dalla doppia trasferta in Toscana, tra campionato e Coppa Italia, è tornata con due vittorie pesantissime. A Empoli, 3-2 targato Vlahovic, con una doppietta decisiva, mentre nell’andata della semifinale con la Fiorentina l’autorete di Venuti nel finale ha siglato un 1-0 di platino che mette in discesa la strada verso la finale.

Bianconeri che proseguono in una importante risalita in classifica in campionato e vogliono provare ad arrivare in fondo alle coppe. La classifica posiziona per ora la squadra di Allegri in quarta posizione, ma non è detto che non si possa guardare anche più in alto, a riaprire, eventualmente, in maniera clamorosa un discorso scudetto che pare finito nel dimenticatoio. L’operato della compagine piemontese, tuttavia, al di là delle due vittorie di questi giorni, non convince appieno dal punto di vista del gioco e c’è chi riserva una nuova bocciatura all’allenatore livornese.

Juventus, Damascelli non crede alla rimonta scudetto di Allegri: “Serve altro”

E’ il giornalista Tony Damascelli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ si è espresso in maniera fortemente critica sulla Juventus e sulla gestione da parte del tecnico. “Fa i risultati ma gioca male – ha spiegato – Quello che si chiede alla dirigenza è perché si devono spendere tanti soldi e mettere a disposizione dei giocatori quando il prodotto è di scarsa qualità. E’ vero che sull’almanacco finiscono le vittorie e non la qualità del gioco, ma c’è bisogno di fare di più. Secondo me, con questo allenatore di più non può fare. Può darsi che alla fine vincerà la Coppa Italia e passerà il turno in Champions League, ma ci vuole altro”.