Guerra Russia-Ucraina, intesa raggiunta per creare corridoi umanitari

Arrivano novità sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina: sembra sia stata raggiunta l’intesa per creare corridoi umanitari

Novità in vista sul fronte della guerra tra Russia ed Ucraina. Il consigliere del presidente ucraino Zelenskyi, citato dalla ‘Tass’, agenzia di stampa ufficiale russa, ha infatti riferito come Russia e Ucraina hanno raggiunto un’intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo.

La stessa agenzia russa ha riferito come un membro della delegazione negoziale di Mosca ha riferito come il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina si terrà “nei prossimi giorni”. Lungo questi corridoi e per la durata dell’evacuazione, l’esercito russo farebbe una pausa nelle sue operazioni, impegnandosi a non mettere a rischio la vita delle persone in fuga. Corridoi che dovrebbero valere sia per chi fugge dalle città sia per coloro che sono diretti oltre i confini con la Polonia e l’Ungheria. Nel frattempo varie associazioni umanitarie avevano rivolto un appello sull’apertura di corridoi umanitari. Tra loro l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa, la Caritas.