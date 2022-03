CMIT TV | Superlega, Tranquillo: “E’ evidente che si parla di esigenza economica”

Flavio Tranquillo commenta la possibilità di una rinascita della Superlega e si sofferma anche sulla questione russa nello sport

Intervenuto alla CMIT TV Flavio Tranquillo ha commentato il ‘ritorno’ della Superlega e le scelte fatte dalle istituzioni sportive sugli atleti russi.

SUPERLEGA – “Il problema non è se sarà aperta o chiusa, ma il problema è capire l’esigenza a livello di business, perché è evidente che stiamo parlando di un tipo di esigenza economica. Se non riusciamo a capire questo e ci andiamo ad ingorgare su temi minori come le squadre, o le modalità, non facciamo un grande favore alla comprensione della questione. Prima dobbiamo sapere chi sono, che cosa vogliono fare e dove vogliono arrivare”.

“Chiunque siano i soggetti che vogliono promuovere questo fenomeno, che cosa vogliono fare? Se partono da cose minori, secondo me omettono la parte importante. Così come le maggiori istituzioni dicono che non si può, e dovrebbero spiegare se la loro modalità di gestione è in grado di raggiungere”

SUPERLEGA-UEFA – “Mi limito a dire che la contrapposizione fra Superlega e UEFA è una maniera non credo strumentale alla migliore comprensione della questione. In questo momento la questione è che abbiamo un sistema calcio europeo che ha dei ricavi enormi, circa 29 miliardi nel 2019, più dei grandi campionati americani insieme. Come è spiegabile il fatto che gli altri indicatori economici siano così in negativo? Senza rispondere a questa domanda è difficile fare altri tipi di ragionamento. Se adesso gli imprenditori ritengono che debba esserci un modo diverso di organizzarsi per cambiare gli indicatori bisogna che dicano qual è, ma se la UEFA dica di non poterlo concedere, o escono dalla UEFA o accettano le condizioni della UEFA. Penso che il contrasto fra UEFA e Superlega sia non guardare a questo dato che non è un elefante, è 100 elefanti in un monolocale”.

Questione Russia nello sport: Tranquillo alla CMIT

TVSPORTIVI RUSSI – “Se è giusto o meno non è il punto, il punto è quali sono i termini della questione. Non sarei in assoluto in grado di dire che è giusto. Da uomo di sport mi impressiona molto il fatto che, da una parte quando è stato detto alle squadre russe di essere fuori non sia stata levata una voce anche di dispiacere, a me dispiace che la possibilità di fare sport venga limitata per ragioni non direttamente connesse. Se ne facciamo una questione di conquistare delle quote di soft power o addirittura esercitare quello che si chiama sport washing, se vogliamo affrontare il discorso poi lo proseguiamo per tutto il resto di questi temi. Non tanto nel duello, ma in un ragionamento nello sport che si auto-sostiene all’interno della sua operatività economica versus lo sport che non si auto-sostiene e va a prendere soldi dove capita, io sono il primo a dire di fare di più, però tutti assieme e non solo per tre giorni, altrimenti non siamo seri e non onoriamo tutta l’importanza di questo momento”.