Focus sul futuro di Sarri alla CMIT TV. Il rinnovo del tecnico con la Lazio di Lotito non è più così certo: ecco i dettagli

“Sarri comincia ad avere qualche dubbio”. Così Enrico Camelio alla CMIT TV a proposito del rinnovo del tecnico con la Lazio, un rinnovo dato per certo se non già fatto qualche mese fa prima di finire nel dimenticatoio.

Niente rinnovo, almeno per ora, per volontà quindi dello stesso Sarri, insoddisfatto dalla campagna acquisti estiva e di quella dello scorso gennaio. Nessuna squadra a sua immagine e somiglianza, come promessogli da Lotito, e così l’allenatore ex Napoli e Juventus medita addirittura l’addio nonostante l’accordo attuale in scadenza nel 2023.

“Gli sono arrivate un paio di sirene dall’estero – ha sottolineato Camelio sempre sul futuro di Sarri – Sappiamo che a lui piace molto la Premier”, dove ha già allenato il Chelsea vincendo l’Europa League.

Lazio, Camelio alla CMIT TV: “Sarri non è ben visto dal 40 per cento dello spogliatoio”

Va detto che i problemi di Sarri alla Lazio non sono solo con Lotito, ma anche con parte della rosa, come evidenziato da Camelio alla Tv di Calciomercato.it: “Non è ben visto dal 40 per cento dello spogliatoio”.