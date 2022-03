Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio sul rinnovo di Dybala

Calciomercato Juventus, si avvicina il momento decisivo per il rinnovo di Dybala: arriva l’annuncio sull’argentino

La Juventus ritrova Paulo Dybala e spera di poter contare su di lui senza ulteriori interruzioni nel finale di stagione. Dopo l’ennesimo problema fisico, l’argentino si prepara a tornare in squadra e a provare a trascinare i suoi verso un importante finale di campionato.

Si gioca però, come noto, un’altra partita importante per l’argentino anche fuori dal campo, che è quella legata al rinnovo di contratto. Dopo svariati rinvii, ora è arrivato il momento di definire il futuro della ‘Joya’, che ha l’accordo in scadenza a giugno. Su di lui, e sugli altri rinnovi in casa bianconera, si è espresso così Federico Cherubini, ds della Juventus, intervenuto all’evento di presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini. “Il tema del suo rinnovo è stato affrontato più volte – ha spiegato – Nei prossimi giorni incontreremo non solo lui, ma anche gli altri giocatori in scadenza in rosa”. Manca poco, dunque, alla risoluzione di un giallo che si trascina da troppo tempo.