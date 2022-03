Arthur al centro della galassia | La Juventus cambia strategia sul mercato

Nelle ultime partite Arthur in regia sta conquistando Allegri: la Juventus potrebbe cambiare le proprie strategie di mercato

Non tutti i mali vengono per nuocere. Nell’ultimo periodo la Juventus ha perso diversi giocatori per infortunio, ma questo ha permesso ad Allegri di (ri)scoprire Arthur. Il brasiliano, arrivato a Torino all’interno del maxi scambio che ha visto Pjanic salutare in direzione Barcellona, per la prima volta da quando è in bianconero appare nel miglior stato di forma.

Nella scorsa stagione, infatti, è stato sempre afflitto dai dolori al ginocchio fino al punto che si è dovuti intervenire con un’operazione di decalcificazione della membrana tra tibia e perone. Dopo l’intervento il brasiliano, cresciuto nelle giovanili del Gremio, è dovuto stare fermo per tre mesi e poi è tornato ad allenarsi a pieno regime: solamente quest’anno a Torino si può ammirare il miglior Arthur.

Arthur brilla e conquista Allegri | La Juventus cambia strategia sul mercato

Anche contro la Fiorentina, nel match di Coppa Italia vinto dalla Juventus con l’autogol di Venuti allo scadere, l’ex Barcellona è stato uno dei migliori in campo. Nelle ultime partite Massimiliano Allegri lo sta schierando al centro del centrocampo, con Rabiot e Locatelli che agiscono ai suoi lati. Arthur sta dimostrando ottime qualità in fase di impostazione, oltre al fatto che sradicargli il pallone dai piedi è una missione impossibile per gli avversari. Quello che sta stupendo più positivamente il tecnico livornese, però, sono le doti del brasiliano in fase di intercetto e interdizione: grazie alle sue letture, infatti, Arthur si sta rivelando prezioso anche a recuperare il pallone.

Insomma, con un Arthur così il centrocampo della Juventus cresce vertiginosamente di livello e anche in ottica futura potrebbe incidere notevolmente sulle strategie di mercato. Massimiliano Allegri potrebbe decidere di puntare sul brasiliano in regia e questa estate l’obiettivo si sposterebbe dal regista ad un centrocampista più fisico che possa giocare di fianco al talento scuola Gremio. In questo senso, resta viva una suggestione che continua ad intrigare i bianconeri: mettere le mani a parametro zero su Franck Kessie. L’ivoriano potrebbe alternarsi a Zakaria nel centrocampo della Juventus, affiancando così Arthur e Locatelli.

Sull’ivoriano, che a fine stagione saluterà il Milan da svincolato, in vantaggio sembra esserci il Barcellona. Qualora il club catalano non dovesse riuscire a trovare l’accordo con l’entourage del giocatore, la Juventus potrebbe tentare la zampata decisiva per Kessie: suggestioni di centrocampo, con Arthur sempre più al centro del progetto.