Zenit, UFFICIALE l’addio dell’ucraino Rakitskiy

Zenit, ufficiale l’addio del difensore ucraino Rakitskiy: rescisso il contratto che lo legava al club russo

Il suo trasferimento in Russia aveva fatto molto parlare di sé, tanto che gli era costato anche il posto nella nazionale ucraina. Ora però Yaroslav Rakitskiy ha detto addio allo Zenit San Pietroburgo, club in cui si era trasferito nel 2019. Dallo stesso anno il giocatore non era più stato convocato in nazionale, proprio per le questioni tra i due paesi.

Il difensore ucraino ha infatti lasciato la società russa: anche lui è dunque uno dei tanti nomi che hanno deciso di accordarsi per una rescissione consensuale e che stanno salutando la Russian Premier League. Per gli stranieri, tra l’altro, si fa larga la voce di un possibile intervento del FIFPro che potrebbe chiedere le rescissioni contrattuali di tutti i giocatori stranieri del campionato. L’annuncio è stato dato direttamente dal club di San Pietroburgo:

“Yaroslav Rakitskiy ha richiesto la chiusura anticipata del proprio contratto che è stata accordata dal club. Auguriamo sinceramente a Yaroslav il meglio per lui, la sua famiglia e i suoi amici”.