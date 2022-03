CMIT TV | Speciale Coppa Italia: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Coppa Italia per Fiorentina-Juventus di questa sera: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Coppa Italia: dopo il derby di ieri sera tra Inter e Milan, arriva Fiorentina-Juventus. Tutto sul ritorno di Vlahovic a Firenze, questa volta in maglia bianconera. Inoltre, affronteremo anche tutti i temi del momento, con uno sguardo sul prossimo turno di Serie A senza perdere di vista il calciomercato.

Conducono Riccardo Meloni, Fabio Tarantino e Marco Giordano affiancati dalla redazione di Calciomercato.it: saranno con noi Alessio Lento e Giuseppe Barone. Come ospiti ci saranno Giacomo Bertelli, Alberto Mauro e l’ex attaccante viola Arturo Lupoli.