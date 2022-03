Calciomercato, UFFICIALE: rinnovo importante in casa Spezia

Anche a mercato chiuso non mancano colpi in ottica futura. Tempo di rinnovi in Serie A e nello specifico nello Spezia di Thiago Motta

A mercato chiuso i club di Serie A lavora con buona costanza già sul futuro con particolare attenzione ai rinnovi di contratto. Nello specifico lo Spezia di Thiago Motta ha chiuso un affare importante col prolungamento contrattuale di Emmanuel Gyasi che si è legato al club fino al giugno 2025.

Ad annunciarlo la stessa società ligure con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale in cui sono riportate anche le prime parole del calciatore: “Sono molto contento di aver siglato questo rinnovo. Ora concentrazione massima per centrare la salvezza. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti e come sempre farò di tutto per ripagarla sul campo”.

Nel comunicato arriva anche la soddisfazione del presidente Philip Platek: “Emmanuel Gyasi è un simbolo di questa squadra e un esempio da seguire per tutti i giovani. Abnegazione, impegno, serietà, unite a indiscusse doti atletiche e tecniche, sono solo alcune delle sue qualità e siamo orgogliosi di poter annunciare oggi il suo rinnovo”.